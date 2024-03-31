Сухофрукты: польза и вред для здоровья

Сухофрукты уже давно занимают почетное место в рационе как здоровая альтернатива сладостям. Насколько они полезны на самом деле сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

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По ее словам, сухофрукты при правильном и рациональном употреблении благоприятно воздействуют на организм, что делает их привлекательным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем.

Польза сухофруктов

Богаты питательными веществами. Сухофрукты содержат значительное количество витаминов группы В, А и С, таких минералов, как калий, магний, железо и клетчатки, которая полезна для пищеварения и улучшения обмена веществ.

Поддерживают здоровье сердца. Некоторые виды таких сухофруктов, как изюм, курага и чернослив, содержат калий, который помогает снижать давление и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Укрепляют иммунитет. Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в сухофруктах, способствуют укреплению иммунной системы и защите организма от различных инфекций.

Дают энергию и бодрость, а также являются полезным быстрым перекусом. Сухофрукты - это отличный источник быстрой энергии благодаря содержанию природных сахаров. Они удобны для перекуса в течение дня или перед тренировкой.

Удобны в хранении. Эти лакомства не требуют особых условий хранения и могут долго сохранять свои полезные свойства, что делает их отличным выбором для долгосрочного запаса. Рекомендуется хранить сухофрукты в холодильнике, так они сохранятся дольше и лучше.

Вред, который могут принести сухофрукты

Высокое содержание сахара. Сухофрукты содержат высокую концентрацию естественных сахаров, что может быть проблематично для людей с диабетом или проблемами с лишним весом.

Калорийность. Фрукты в сушеном виде становятся более калорийными из-за испарения влаги (теряют до 80% изначальной массы), остается концентрат глюкозы, фруктозы, клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Самые калорийные сухофрукты – это финики, дыня и манго. Если нормализуете свой вес, то не стоит злоупотреблять ими.

Могут содержать диоксид серы и другие консерванты, которые провоцируют аллергические реакции у некоторых людей. Не покупайте глянцевые, блестящие сухофрукты. Чем они непригляднее и сморщеннее, тем они натуральнее, поэтому выбирайте экологически чистые сухофрукты. А перед употреблением замачивайте или промывайте их.

«Главный совет - съедайте столько сухофруктов, сколько вы бы съели свежих фруктов».

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе

Высушенные фрукты или ягоды являются ценным и питательным источником витаминов, минералов и клетчатки, но важно помнить, что они не заменяют свежие продукты в рационе, а могут быть полезным дополнением к здоровому питанию.

Выбирайте качественные сухофрукты без добавления сахара и консервантов. При покупке обращайте внимание на состав, натуральность, внешний вид и герметичность упаковки. При умеренном употреблении сухофрукты могут стать отличным перекусом и источником энергии для людей с активным образом жизни.