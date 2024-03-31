«Здоровые» продукты, которые на самом деле подвергаются ультраобработке

Не так давно учёные обнаружили, что рацион с высоким содержанием ультраобработанных продуктов повышают риск более чем 30 последствий для здоровья. В этот список входят сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ и даже психические расстройства. Доктор Эмма Беккет, дипломированный диетолог, рассказала, к каким якобы полезным продуктам нужно относиться с осторожностью.

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Готовые блюда. Это может быть лазанья, творожный пирог и другие блюда. Они часто содержат добавленные консерванты и стабилизаторы, а также много соли. В таких блюдах также обычно мало овощей, и они в целом несбалансированные.

Растительное молоко. Оно продаётся в качестве альтернативы традиционному молоку. Но растительное молоко подвергается ультраобработке, тогда как коровье — минимальной обработке.

Заменители мяса. Они считаются полезными потому, что изготавливаются из растительной пищи. Однако пользу приносит употребление растительных продуктов в их естественном виде, а не в переработанном в искусственное мясо.

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Напитки, заменяющие еду. Такое питание может считаться полноценным только при болезни, травме, плохом аппетите, в ситуациях, когда неудобно брать с собой нормальные продукты. При этом натуральные продукты содержат «биоактивные вещества» — соединения, которые способствуют укреплению здоровья. Также подобным заменителям еды не хватает разнообразия.

Хлопья на завтрак. Некоторые из них подвергаются высокой степени обработки и содержат много сахара.

Гранола/протеиновые батончики. Они могут содержать большое количество солей, сахара и добавок.

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