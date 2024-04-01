Как отличить хороший шоколад от плохого

При покупке шоколада важно обращать внимание на содержание какао в продукте, рассказала "Газете.ру" кондитер Марина Романова.

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Эксперт отметила, что для изготовления горького и темного шоколада необходимы только два ингредиента: тертое какао и масло какао. Для производства молочного и белого, помимо них, используют сухое молоко, сахар или его заменители.

"Стоит запомнить, какое содержание какао должно быть в разных видах шоколада: в горьком – не менее 70%; в темном – от 50%; в молочном – около 40%; в экстрамолочном – от 25%", — прокомментировала Романова.

По словам кондитера, в составе продукта не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Они не только снижают качество, но и могут неблагоприятно влиять на организм.

"Обращайте внимание на внешний вид. Настоящий шоколад глянцевый, блестящий, у него нет матового эффекта или белого налета", – дополнила Романова.

Эксперт также посоветовала смотреть на разлом. На месте надлома шоколад должен быть белесым и матовым. Стоит обращать внимание на звук. Темные и горькие плитки ломаются с ярким, звонким хрустом.

По словам Романовой, максимальный срок хранения темного и горького шоколада – 1,5 года, молочного – 12 месяцев, а белого – не более полугода.

"Качество продукта можно проверить, посмотрев, как он тает. Натуральный шоколад начнет равномерно растапливаться при температуре 30–32 градуса", – отметила кондитер.

По мнению Романовой, хороший шоколад можно определить на вкус: горький будет оставлять немного вяжущее ощущение, а молочный и белый дадут сливочное послевкусие.

Кондитер посоветовала выбирать покупателям горький шоколад – самый чистый и полезный. В какао-бобах содержится немалое количество полезных веществ, в том числе антиоксиданты. Поэтому в разумных пределах шоколад можно употреблять достаточно часто, заключила Романова.