Богатая белком и клетчаткой пища на обед продлевает чувство сытости

Британский диетолог и нутрициолог Сара Шенкер рассказала изданию Daily Mail, что минимизация калорий — не самый эффективный способ избежать переедания в обеденное время. Вместо этого лучше сосредоточиться на потреблении продуктов, богатых белком и клетчаткой.

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Специалист рассказала, что на обед лучше употреблять блюда из минимально обработанных продуктов. К ним относятся салаты, бутерброды с цельнозерновым хлебом, фрукты, яйца, бобовые, орехи и мясо. При этом не стоит стремиться съесть меньшую порцию или урезать калорийность блюда.

По словам диетолога, простая пища, в отличие от ультраобработанной (фастфуд, чипсы, сладкое, еда быстрого приготовления), содержит меньше искусственных добавок, соли, сахара и насыщенных жиров, вредных для здоровья. Минимально обработанные продукты также богаты белком и клетчаткой, способствующими продлению чувства сытости. Клетчатка (неперевариваемые пищевые волокна) помогает увеличить объем пищи в желудке, а белок способствует более медленному подъему и падению уровня сахара в крови (это помогает контролировать аппетит).