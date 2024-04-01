Компания Tirolez поставила в Россию пармезан с вредным веществом

Сыр пармезан Tirolez, производителем которого является бразильская компания, оказался опасным для людей. В его составе найдено токсичное вещество для борьбы с паразитами у крупного рогатого скота, сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что при контакте кожи или слизистых с этим препаратом надо немедленно промыть пораженный участок проточной водой, после чего обратиться к врачу. А при попадании в организм с пищей вещество вызывает спазмы в мышцах, бронхоспазмы, диарею, боли в суставах, лихорадку.

По данным Telegram-канала Россельхознадзор РФ усилил контроль за продукцией компании Tirolez.

Ранее сообщалось, что в продукции бразильского поставщика оболочки для колбасных изделий был обнаружен опасный для человека метронидазол.