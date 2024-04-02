Когда нет времени стоять у плиты: готовим суп за 20 минут
Супы являются обязательной частью дневного рациона, но готовить их работающие хозяйки иной раз просто не успевают. Что делать в этом случае? Искать простые рецепты, не требующие долго стоять у плиты. Делимся способом приготовления овощного супа с сосисками.
Ингредиенты:
Сосиски — 6 шт.
Картошка — 4 шт.
Морковь — 1 шт.
Капуста — 200 г.
Вода или бульон — 1400 мл.
Соль, перец, зелень — по вкусу
Процесс приготовления:
Картошку и сосиски нарежьте небольшими кусочками. Морковь также измельчите ножом или натрите на крупной терке. Капусту нашинкуйте.
В кастрюле вскипятите воду (если время позволяет, то можно приготовить бульон). Опустите в нее картошку с морковью и варите 10 минут. Добавьте капусту и оставьте на среднем огне еще на 5–7 минут.
Опустите в суп сосиски. Варите все вместе еще 5 минут. Посолите, поперчите, добавьте немного рубленой зелени и снимите с огня.