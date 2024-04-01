Диетологи рассказали о вреде и пользе растительного молока

В России появился новый продукт — легкоусвояемое молоко, которое содержит особую форму белка казеина А2. По утверждениям производителей, оно оказывает благоприятное воздействие на иммунитет, на работу сердечно-сосудистой системы и кишечника. Однако доказательная база, подтверждающая эти свойства напитка, отсутствует.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов о вреде и пользе новомодного продукта.

Заменитель натурального молока

По словам диетолога Елены Соломатиной, растительное молоко — это заменитель натурального молока, который похож на него по вкусовым данным, но отличается по составу.

— Растительное молоко — это не молоко. Это настой на основе кокоса, гречки, миндаля или других круп и орехов. Не стоит ожидать от него тех же полезных качеств, как от натурального коровьего продукта, — сказала она.

Растительное «немолоко» рекомендуется пить, только если у человека есть непереносимость лактозы, а также если ему не нравится вкус обычного молока, отметила диетолог.

— Но даже в этом случае его нужно пить в ограниченных количествах. Например, добавлять в кофе на завтрак. В составе растительного молока есть фосфаты, которые вымывают кальций из организма, — сообщила Соломатина.

Легче усваивается

По словам диетолога Ольги Рединой, растительное молоко гораздо легче усваивается организмом. Также в составе такого напитка содержатся витамины, например D и B12, и минералы.

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— Тем не менее растительные напитки содержат меньше белка, чем натуральное молоко. Это стоит учитывать людям, которые не едят мясо или другие животные белки, — предупредила она.

Эксперт предупредила, что у некоторых людей может быть аллергия на определенные компоненты растительных напитков, поэтому перед внедрением их в рацион нужно внимательно изучить состав.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что при выборе растительного молока нужно обращать внимание на состав продукта на упаковке и удостовериться, что он содержит необходимые витамины и минералы. Важно, чтобы напиток не содержал большого количества сахара и консервантов.