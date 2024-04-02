Рецепт лучшего смузи для похудения

Дипломированный диетолог Кристен Карли объяснила, какой смузи лучше всего помогает сбросить вес.

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В состав лучшего смузи для похудения входит шпинат, ягоды, протеиновый порошок и большое количество семян, богатых клетчаткой. Этот напиток даст организму достаточно белка, полезных жиров и клетчатки и хорошо насытит.

Один такой смузи содержит 460 ккал, 12 г жиров, 529 мг натрия, 37 г углеводов, 11 г клетчатки, 54 г белка.

Как же приготовить этот смузи? Добавьте 1 мерную ложку протеинового порошка, ½ стакана шпината, 1 стакан несладкого соевого молока, ½ стакана замороженных ягод, ½ чайной ложки семян чиа, ½ чайной ложки льняной муки, ½ чайной ложки конопляных сердечек и 1 банан в блендер. Перемешайте всё.

Полученный смузи богат необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, которые вы получаете из шпината, ягод, льняного семени и семян чиа.

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