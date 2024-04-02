Эксперты проверили продукты разных брендов на качество и безопасность

Ржаные хлебцы многие включают в свой рацион на постоянной основе, считая, что этот продукт способствует снижению веса. Так ли это на самом деле, а также насколько качественные хлебцы представлены на российском рынке, выяснили специалисты.

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Эксперты Роскачества изучили продукцию двадцати брендов. Хлебцы прошли проверку по 453 показателям качества и безопасности, причём максимальное количество исследований пришлось на пестициды.

Также исследователей интересовало наличие токсичных элементов – таких как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, охратоксин и афлатоксин В1, а также акриламид. Последний представляет собой потенциально опасное химическое вещество, которое образуется при нагревании крахмалистых продуктов.

Ряд тестов касались изучения показателей микробиологической безопасности – общего содержания микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий группы кишечной палочки и плесневых грибов.

В итоге оказалось, что большинство производителей изготавливают безопасный продукт. Только в одном образце было обнаружено нарушение по микробиологическим показателями. У хлебцев двух ТМ выявили несоответствие заявленной маркировке.

В целом, эксперты считают ржаные хлебцы полезным продуктом – источником растительного белка, витаминов (особенно Е и группы В), ненасыщенных жирных кислот, клетчатки, пищевых волокон, микроэлементов.

Однако есть один негативный момент: в большинстве таких хлебцев достаточно высокое содержание соли. Так, в более половины исследованных образцов содержание соли превышает нормы, рекомендованные ВОЗ. При этом содержание сахара в продукции большинства производителей остаётся в установленных пределах.

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