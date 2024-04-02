Ржаные хлебцы: эксперты проверили продукты разных брендов на качество и безопасность
Ржаные хлебцы многие включают в свой рацион на постоянной основе, считая, что этот продукт способствует снижению веса. Так ли это на самом деле, а также насколько качественные хлебцы представлены на российском рынке, выяснили специалисты.
Эксперты Роскачества изучили продукцию двадцати брендов. Хлебцы прошли проверку по 453 показателям качества и безопасности, причём максимальное количество исследований пришлось на пестициды.
Также исследователей интересовало наличие токсичных элементов – таких как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, охратоксин и афлатоксин В1, а также акриламид. Последний представляет собой потенциально опасное химическое вещество, которое образуется при нагревании крахмалистых продуктов.
Ряд тестов касались изучения показателей микробиологической безопасности – общего содержания микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий группы кишечной палочки и плесневых грибов.
В итоге оказалось, что большинство производителей изготавливают безопасный продукт. Только в одном образце было обнаружено нарушение по микробиологическим показателями. У хлебцев двух ТМ выявили несоответствие заявленной маркировке.
В целом, эксперты считают ржаные хлебцы полезным продуктом – источником растительного белка, витаминов (особенно Е и группы В), ненасыщенных жирных кислот, клетчатки, пищевых волокон, микроэлементов.
Однако есть один негативный момент: в большинстве таких хлебцев достаточно высокое содержание соли. Так, в более половины исследованных образцов содержание соли превышает нормы, рекомендованные ВОЗ. При этом содержание сахара в продукции большинства производителей остаётся в установленных пределах.