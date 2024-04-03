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Как порадовать любимого? Приготовить салат «Мужской каприз»

Многие мужчины довольно консервативны в вопросах питания. Однако есть среди них и гурманы, открытые новым вкусам, которые с удовольствием пробуют новые блюда и радуются кулинарным экспериментам возлюбленной. Салат «Мужской каприз» оценят и те и другие!

Как порадовать любимого? Приготовить салат «Мужской каприз»
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Ингредиенты:

  • Говядина отварная — 300 г.
  • Кукуруза — 1 банка
  • Красная фасоль — 1 банка
  • Корейская морковь — 200 г.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Зелёный лук, петрушка — по вкусу

Для заправки:

  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Соль перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Мясо и перец нарезать соломкой, добавить остальные ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу и заправить маслом.

Еда