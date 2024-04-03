Как порадовать любимого? Приготовить салат «Мужской каприз»

Многие мужчины довольно консервативны в вопросах питания. Однако есть среди них и гурманы, открытые новым вкусам, которые с удовольствием пробуют новые блюда и радуются кулинарным экспериментам возлюбленной. Салат «Мужской каприз» оценят и те и другие!

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Ингредиенты:

Говядина отварная — 300 г.

Кукуруза — 1 банка

Красная фасоль — 1 банка

Корейская морковь — 200 г.

Перец болгарский — 1 шт.

Зелёный лук, петрушка — по вкусу

Для заправки:

Оливковое масло — 3 ст.л.

Соль перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Мясо и перец нарезать соломкой, добавить остальные ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу и заправить маслом.