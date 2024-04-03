Как порадовать любимого? Приготовить салат «Мужской каприз»
Многие мужчины довольно консервативны в вопросах питания. Однако есть среди них и гурманы, открытые новым вкусам, которые с удовольствием пробуют новые блюда и радуются кулинарным экспериментам возлюбленной. Салат «Мужской каприз» оценят и те и другие!
Ингредиенты:
- Говядина отварная — 300 г.
- Кукуруза — 1 банка
- Красная фасоль — 1 банка
- Корейская морковь — 200 г.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Зелёный лук, петрушка — по вкусу
Для заправки:
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Соль перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Мясо и перец нарезать соломкой, добавить остальные ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу и заправить маслом.