В кладовке, холодильнике или морозилке: диетолог рассказала, где лучше всего хранить орехи

Правильные условия могут продлить срок годности плодов на годы.

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Орехи, как фрукты и овощи, являются важной частью сбалансированной диеты. Их можно добавлять в различные блюда, а также есть отдельно.

Польза орехов для здоровья

Орехи богаты необходимыми человеку витаминами и минералами, в том числе витаминами E, B6, ниацином, фолиевой кислотой, магнием, кальцием, кальцием, фосфором, цинком, медью, железом. Продукт является одним из основных источников жирных кислот омега-3, которые оказывают колоссальное влияние на организм человека.

Исследования показали, что орехи способствуют потере веса, помогают контролировать сахарный диабет, предотвращать болезни сердца, нормализовать уровень холестерина в крови.

Но следует помнить, что не все орехи одинаково полезны. Например, некоторые из них покрыты большим количеством натрия или приправлены ароматизаторами, способными снизить их пищевую ценность. Сырые плоды, как правило, являются лучшим выбором с точки зрения здоровья.

Интересный факт: арахис относится не к орехам, как многие читают, а к бобовым.

Как выбрать орехи?

При покупке орехов нужно обращать внимание на ряд параметров. Во-первых, плоды не должны иметь прогорклый запах или вкус, следы плесени или порчи. Осмотреть нужно как сами ядра, так и скорлупу.

От вялых и сморщенных орехов тоже следует отказаться. При выборе рекомендуется выбирать плоды в скорлупе — там они лучше хранятся.

Тара тоже имеет значение. Эксперты советуют покупать орехи в промышленном пакетике, где указан срок годности, а не на развес. При этом лучшая упаковка — прозрачная, которая позволяет оценить качество продукта.

Самые полезные орехи — свежие. Обжаренные и солёные плоды теряют в процессе обработки часть своих питательных свойств.

Как хранить орехи?

«Хранение орехов осуществляют в таре, сохраняющей их качество и внешний вид».

Ёмкость должна быть чистой, сухой, не заражённой плесенью и не иметь постороннего запаха. Важна герметичность, поскольку орехи быстро впитывают запахи.

Для этой цели отлично подойдут стеклянные ёмкости с герметичной крышкой. Пластиковые тары, как и пакеты, лучше не использовать.

Хранить орехи лучше в холодильнике. Немногие знают, но их даже можно замораживать. Это не повлияет на их вкусовые качества и питательный состав, но существенно продлит срок годности.

Рекомендуемая влажность зависит от вида орехов и может колебаться от 20 до 50%. Слишком сухой воздух приведёт к быстрому усыханию плода, а повышенная влажность может спровоцировать рост плесени.

Температура хранения должна быть не выше +20 градусов. Например, температурный режим миндаля, согласно требованиям ГОСТ, находится в пределах от -15 до +20 градусов. Причём низкие температуры увеличивают срок хранения продукта.

Высокая влажность и температура способствуют распространению плесени. Хранение в холодильнике поможет избежать колебаний влажности и температуры.

Как долго можно хранить орехи?

Сроки хранения могут варьироваться в зависимости от состава орехов и их качества: чем больше жиров, тем меньше срок годности.

Дольше всего хранятся грецкий орех и кешью (до восьми месяцев). Причём срок годности увеличится на два-три месяца, если держать плоды в холодильнике. Морозильник продлевает срок до года, а некоторых видов (фундук, грецкий орех, пекан) – даже до двух лет.

Каштаны не так устойчивы при хранении, как другие орехи, и их следует замораживать.

Советы по хранению

Чтобы орехи дольше хранились, нужно следовать следующим правилам.

Очистите орехи от грязи и переберите: выбросьте высохшие и явно испорченные. Разные виды орехов желательно хранить отдельно друг от друга. Затем просушите их в течение нескольких дней на воздухе в сухом помещении или несколько часов в духовке при температуре 40-50 градусов. Поместите плоды в герметичную упаковку и уберите в холодильник или морозилку.

Не стоит покупать сразу большое количество орехов про запас. Со временем орехи теряют вкус и подсыхают. Чтобы восстановить качество, обжарьте их в духовке в течение 10 минут.