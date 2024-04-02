Эксперт объяснил, какой чай и в какое время суток лучше всего пить

Одни сорта чая лучше всего воздействуют на организм с утра, а другие — вечером. Вот что по этому поводу говорят специалисты.

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Утро. Идеальным вариантом станет белый чай, поскольку в нём кофеина не так много. Если хочется чего-то покрепче, то возьмите чёрный чай: он содержит примерно половину порции кофеина, которую можно получить из одной чашки кофе. Для любителей зелёного и чёрного чаёв подойдёт Улун.

Середина утра. В этом случае лучшим выбором станет зелёный чай.

Обед. Идеально для этого времени суток подойдёт мятный чай.

Послеобеденное время. Дать заряд энергии вам могут зелёный, белый чай, имбирь с лемонграссом.

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Ранний вечер. Для поддержания пищеварения отлично подходит чай с мятой и имбирём, для лёгкого расслабляющего эффекта — с лавандой и ромашкой. Чай из гибискуса обеспечит организм витамином С. Если хочется чего-то необычного, то возьмите чай ройбуш.

Перед сном. Идеальный выбор — чай с ромашкой. Он поможет расслабиться, успокоиться и подготовиться ко сну. Добавьте также в него розу и лаванду.

Универсальный вариант. Это мятный чай. Его можно пить в любое время суток.