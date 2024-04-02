В Роспотребнадзоре назвали топ-5 полезных каш для детей и взрослых

Эксперты считают, что каша - идеальный завтрак, который обеспечивает энергией, чувством сытости и легко усваивается.

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На первом месте - овсяная. В 100 г крупы содержится примерно 12-13 г протеина, 10 незаменимых аминокислот. Благодаря высокому содержанию фосфора и кальция продукт формирует костную и мышечную ткань, положительно влияет на состояние кожи. Врачи советуют есть овсянку ежедневно при диатезах, акне, дерматитах. Однако пользу приносит только цельнозерновая. В "быстрых" кашах нужных элементов нет.

Второе место - у рисовой. Она лидер по содержанию углеводов. В крупе содержится восемь незаменимых аминокислот. Витамин PP - главный помощник поддержания красоты и сияния кожи, а витамин К нужен для нормальной свертываемости крови. Для еды лучше выбирать необработанное зерно, бурый и дикий непропаренный рис.

На третьем месте - зеленая гречка. Для ребенка лучше выбрать плоды гречихи без термической обработки. А коричневый цвет - результат воздействия высоких температур, зеленый - естественный цвет гречки, а ее вкус более нежный и приятный. Это одна из самых богатых круп по содержанию белков.

Четвертое место - у каши из полбы. В светло-коричневых зернах с нежным ореховым вкусом много углеводов, клетчатки, витаминов, микроэлементов и 18 аминокислот. Каша хорошо влияет на нервную систему, помогает детям расти и усваивать информацию.

На пятом месте - перловка. Однако лидером по содержанию белка считаются именно неочищенные зерна. После завтрака этой кашей долго не захочется есть. Еще она полезна для иммунитета, улучшает пищеварение и укрепляет здоровье кишечника.