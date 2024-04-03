Что цвет желтка может сказать о пользе яйца? Объясняет эксперт

В магазине обычно представлено великое множество яиц от разных производителей, и у покупателей часто глаза разбегаются между ними, да ещё и не в одной категории. Многие подозревают, что можно выбрать самые полезные яйца по желтку, но специалистка объяснила, на что на самом деле указывает цвет.

© Секрет Фирмы

Какой цвет желтка лучше

Как рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, нормальный цвет яичного желтка может варьироваться от жёлто-оранжевого до ярко-оранжевого. И зависит он не от пользы, а от питания птицы. Например, яркий оттенок может указывать о большом количестве витамина, А и каротиноидов, пишет «Доктор Питер».

Серый желток

По словам специалистки, если приготовленный желток стал серым, то это ещё ни о чём не говорит. Скорее всего, его просто переварили и железо окислилось. А вот серый цвет у сырого желтка уже повод волноваться — лучше его выкинуть, чтобы не отравиться. Посереть яйцо может из-за разложения и вредных бактерий.

Где больше холестерина

Многие уверены, что в желтке содержится большее количество холестерина, именно поэтому яйца нужно есть в меру. Однако, по словам эксперта, холестерина больше как раз не в желтке, а в белке. И по цвету желтка опознать обилие или дефицит холестерина нельзя. На его количество влияют другие факторы: порода курицы, генетика, питание и условия содержания.

Свежее ли яйцо

Цвет желтка на свежесть яйца не указывает, а вот его поведение — вполне. Если желток высокий и округлый, то, скорее всего, яйцо свежее. А если желток плоский и расплывчатый — то яйцо уже полежало.