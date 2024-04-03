Что цвет желтка может сказать о пользе яйца? Объясняет эксперт
В магазине обычно представлено великое множество яиц от разных производителей, и у покупателей часто глаза разбегаются между ними, да ещё и не в одной категории. Многие подозревают, что можно выбрать самые полезные яйца по желтку, но специалистка объяснила, на что на самом деле указывает цвет.
Какой цвет желтка лучше
Как рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, нормальный цвет яичного желтка может варьироваться от жёлто-оранжевого до ярко-оранжевого. И зависит он не от пользы, а от питания птицы. Например, яркий оттенок может указывать о большом количестве витамина, А и каротиноидов, пишет «Доктор Питер».
Серый желток
По словам специалистки, если приготовленный желток стал серым, то это ещё ни о чём не говорит. Скорее всего, его просто переварили и железо окислилось. А вот серый цвет у сырого желтка уже повод волноваться — лучше его выкинуть, чтобы не отравиться. Посереть яйцо может из-за разложения и вредных бактерий.
Где больше холестерина
Многие уверены, что в желтке содержится большее количество холестерина, именно поэтому яйца нужно есть в меру. Однако, по словам эксперта, холестерина больше как раз не в желтке, а в белке. И по цвету желтка опознать обилие или дефицит холестерина нельзя. На его количество влияют другие факторы: порода курицы, генетика, питание и условия содержания.
Свежее ли яйцо
Цвет желтка на свежесть яйца не указывает, а вот его поведение — вполне. Если желток высокий и округлый, то, скорее всего, яйцо свежее. А если желток плоский и расплывчатый — то яйцо уже полежало.