Как выбрать сгущенку, настоящую, как в детстве? Эксперты назвали четыре гаранта качества

Сгущёнка как будто не самый частый гость на столе любого россиянина, но это не значит, что в таком случае можно покупать продукт какого угодно качества. В «Общественном контроле» проверили популярные марки сгущёнки, чтобы найти фальсификат, и рассказали, как выбрать лучший вариант на магазинной полке.

© Секрет Фирмы

В «Общественном контроле» рассказали, что простой записи о ГОСТ на этикетке недостаточно, чтобы заподозрить в сгущёнке качественный продукт. На сгущёнке производитель должен указать «Молоко цельное сгущённое с сахаром, массовая доля жира — 8,5%», если продукт изготавливался по ГОСТ 31 688–2012.

Какая сгущёнка не прошла проверку

Из нескольких видов обычной сгущёнки специалисты забраковали:

1) молоко цельное сгущённое с сахаром, массовая доля жира 8,5% (от «Брасовских сыров»);

2) сливки сгущённые с сахаром, массовая доля жира 19% (от «Брасовских сыров»);

3) молоко цельное сгущённое с сахаром, массовая доля жира 8,5%, ТМ «Сгущёнка пионерская» (от «Брасовских сыров»).

Варёная сгущёнка не прошла проверку на соответствие ГОСТ:

1) молоко сгущённое с сахаром варёное, массовая доля жира 8,5% (от «Любинского молочно-консервного комбината»);

2) молоко сгущённое с сахаром варёное, массовая доля жира 8,5%, ТМ «Лента» (от «Белгородских молочных продуктов»).

Какая сгущёнка соответствует ГОСТ

ТМ «Любимая классика» (от «Промконсервов»);

ТМ «Главпродукт» (от «Верховского молочно-консервного завода»).

Как выбрать лучшую сгущёнку

Смотрите на название и состав. Если внутри есть молочная сыворотка, масла (сливочное и/или растительное), загустители (пектин, каррагинан) — это не сгущённое молоко, а сгущёнка. Она всё ещё вкусная, но без полезных качеств. Не берите банку с вмятинами или вздутием. В сгущёнке не должны появиться кристаллы сахара (иначе сгущёнку изготовили с нарушениями). У сгущёнки не должно быть вкраплений или проблем с консистенцией (масса должна быть однородной и кремовой).