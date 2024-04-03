Агроном рассказал, как правильно выбирать клубнику
Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Микулов рассказал, как выбрать самую вкусную клубнику.
Он отметил, что весной на прилавках магазинов появляется клубника, привезенная из Египта, Греции, Турции. Ягода, выращенная в Подмосковье, появится на прилавках позже.
Микулов уточнил, что импортная клубника должна быть приспособлена к длительной транспортировке. Это влияет на вкус ягод, потому что плод должен быть твердым и содержать небольшое количество сахара, так как чем больше сахара, тем больше вероятность болезни у ягоды. Также могут использовать различные химикаты, чтобы сохранить ягоды.
При покупке ягод эксперт посоветовал обращать внимание на аромат.
— Растение, выращенное в теплице, имеет более слабый аромат, в этом их особенность, — пояснил агроном в комментарии Pravda.ru.
Ягоды не должны быть помятыми, на них не должно быть пятен гнили. Хранить клубнику можно не более двух суток.
В Подмосковье сезон торговли клубникой стартовал 1 апреля. Всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимается порядка 10 крупных сельхозпроизводителей и фермерские хозяйства, передает РИАМО.