Агроном рассказал, как правильно выбирать клубнику

Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Микулов рассказал, как выбрать самую вкусную клубнику.

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Он отметил, что весной на прилавках магазинов появляется клубника, привезенная из Египта, Греции, Турции. Ягода, выращенная в Подмосковье, появится на прилавках позже.

Микулов уточнил, что импортная клубника должна быть приспособлена к длительной транспортировке. Это влияет на вкус ягод, потому что плод должен быть твердым и содержать небольшое количество сахара, так как чем больше сахара, тем больше вероятность болезни у ягоды. Также могут использовать различные химикаты, чтобы сохранить ягоды.

При покупке ягод эксперт посоветовал обращать внимание на аромат.

— Растение, выращенное в теплице, имеет более слабый аромат, в этом их особенность, — пояснил агроном в комментарии Pravda.ru.

Ягоды не должны быть помятыми, на них не должно быть пятен гнили. Хранить клубнику можно не более двух суток.

В Подмосковье сезон торговли клубникой стартовал 1 апреля. Всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимается порядка 10 крупных сельхозпроизводителей и фермерские хозяйства, передает РИАМО.