Диетолог: самый жгучий перец в мире надо использовать крайне осторожно

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала об опасности перца «Каролина-Рипер», комментируя информацию о том, что в России умер мужчина, принимавший его в пищу. Даже небольшой кусочек это перца может навредить здоровью, рассказала она Pravda.Ru.

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Для сравнения: «Каролина-Рипер» в восемьсот раз острее черного перца. По мнению диетолога, непривычным к подобному перцу людям нужно использовать его крайне осторожно, добавлять маленькими кусочками на большое количество пищи. В тех государствах, где этот перец употребляется достаточно часто, он имеется только в рецептах достаточно плотных и жирны блюд. Таким образом, его действие немного нивелируется другой принимаемой пищей.

После употребления этого перца многих людей бросает в жар. Возможна тахикардия, а также рост артериального давления. Если у человека больное сердце, то может быть нарушение и учащение ритма, вплоть до сосудистых катастроф. У астматиков есть вероятность возникновения ларингоспазма, чаще бронхоспазма. У людей с психиатрическими заболеваниями могут начаться галлюцинации, сказала диетолог.