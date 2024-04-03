Как хранить бананы, чтобы они не потемнели

Когда бананы созревают, они выделяют газ этилен, благодаря которому зеленый фрукт становится желтым, а затем и коричневым. Остановить процесс полностью не выйдет, но есть несколько способов его замедлить, чтобы связка хранилась дольше и не переспела слишком быстро. Первое, что стоит сделать, — вынуть бананы из пакета, так они дольше сохранят привлекательный внешний вид. Впрочем, если вы купили недозрелые бананы, можно оставить их в пакете для ускорения созревания.

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Этилен выделяется из стеблей, которые держат бананы в связке, — оберните «ножки» пищевой пленкой, чтобы затормозить процесс. Солнечный свет и тепло также заставят фрукт созреть быстрее и обзавестись коричневыми пятнами — для хранения больше подойдет темное прохладное место, но не холодильник. Храните бананы в прохладном, темном месте, но не в холодильнике!

Даже при плюсовой температуре от 0 до 4 градусов по Цельсию фрукт быстро почернеет из-за расширения воды в жилках. К слову, бананы — не единственные фрукты, которые выделяют этилен при созревании, поэтому храните их отдельно от яблок, груш, авокадо, помидоров и картофеля.