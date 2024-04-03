Диетолог поделилась вариантом сытного завтрака для борьбы с лишним весом

Не спешите истязать себя овсянкой на воде — диетолог Кристен Карли предлагает начать день с парфе из греческого йогурта. В авторской колонке на портале ETNT эксперт уверяет, что такой завтрак не только спасет вас от голода до самого обеда, но и позволит сбросить лишний вес. Специалист по питанию предлагает смешать классический греческий йогурт с ложкой спортивного протеина и дополнить слоями орехов и ягод.

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«Это парфе не только очень вкусное, оно может быть разнообразным каждый день. Вы можете заменять фрукты и орехи, чтобы удовлетворить свои вкусовые предпочтения и избежать ситуации, когда вы понимаете, что завтрак вам приелся», — объяснила эксперт.

Сама Кристен предпочитает добавлять в обезжиренный йогурт четверть стакана грецких орехов и полстакана малины, а также немного меда.