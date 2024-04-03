Диетолог рассказал, как приготовить полезный шашлык

На улице становится все теплее, сугробы тают, освобождая место для первой весенней зелени, а горожане уже готовятся открывать сезон дачи и шашлыков.

Диетолог Юлия Бурякова отмечает, что мясо, пожаренное на костре, не слишком полезно, так как при приготовлении на огне возникают продукты горения, которые небезопасны для организма.

Чтобы сделать блюдо максимально полезным, мясо нужно готовить на тлеющих углях, а обгоревшие кусочки не употреблять в пищу. Кроме того, можно использовать фольгу.

Наиболее диетическим и полезным маринадом станет лимонный сок, а вот майонеза лучше избегать.

При выборе мяса для шашлыка стоит отдать предпочтение птице или рыбе. А людям, которые имеют избыточный вес и проблемы с ЖКТ, стоит ограничить частое употребление блюд, приготовленных на костре, сообщает Тульская служба новостей.