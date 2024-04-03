Киви, яйца и другие продукты, в которых почти нет калорий

Без коррекции рациона довольно трудно поддерживать идеальный вес. Мы поговорили с диетологом Верой Павловой, которая поделилась с нами списком продуктов, содержащих минимальное количество калорий. Добавьте их в свой рацион.

Гребешки

Моллюски невероятно полезны для нашего организма. Правда, увлекаться в большом количестве ими не стоит.

«В 5 гребешках (порция) содержится примерно 90 калорий. В них довольно много белка, которого часто не хватает жителям большого города, так что смело добавляйте их в меню как минимум раз в месяц», — комментирует специалист.

Креветки

Другие вкусные морские жители — креветки.

Вера: «Здесь можно не скромничать и добавлять их в меню раз в неделю. Они практически не содержат жира и легко усваиваются. На вашей фигуре они скажутся только положительным образом».

Клубника

Наш эксперт рекомендует употреблять ягоду как отдельно, так и добавлять во фруктовые салаты, которые могут стать прекрасной заменой мюсли.

Вера: «На 100 г клубники приходится 35 калорий. Ешьте смело даже в рамках диеты, только не добавляйте всеми любимые сливки».

Киви

В двух киви примерно 60 ккал.

Диетолог: «Я рекомендую блюда с фруктом всем, кто страдает от дефицита витамина С — его там больше, чем в цитрусах. Но будьте аккуратны, если у вас проблемы с ЖКТ, киви довольно агрессивен к раздраженному желудку».

Вареные яйца

Какой же завтрак без ударной дозы белка!