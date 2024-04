Развеян миф о пользе обезжиренного мороженого

Диетолог Сара Гароне рассказала, что вопреки бытующему мнению о пользе обезжиренных продуктов, в том числе, и мороженом, это далеко не так.

По мнению эксперта, обезжиренное мороженое действительно полезно только тем людям, у которых есть определенные хронические заболевания. Всем остальным оно может быть даже вредно. В беседе с изданием Eat This, Not That! диетолог объяснила, что таком мороженом отсутствуют ценные питательные элементы, в частности кальций и белок. Кроме этого, обезжиренное мороженое теряет вкус.

Аналогичная ситуация и с легким майонезом, который не приносит ощутимой пользы для здоровья. Вместе с тем обычный майонез содержит желтки, жиры и другие питательные элементы.

Гароне предупредила, что не нужно злоупотреблять обычным майонезом, и тогда вреда от него не будет.

Также эксперт отметила, что, как правило, в обезжиренных продуктах, производитель использует различные искусственные эмульгаторы и другие ингредиенты, в которых нет питательной ценности.

