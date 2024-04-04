Готовим сырный соус дип с зеленью

Считается, что соусы дип предназначены исключительно для обмакивания в них еды — картофеля фри, курицы в панировке или роллов. Однако приготовленный в домашних условиях сырный соус может быть использован и в ином качестве.

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Ингредиенты:

Сыр — 500 г.

Свежая петрушка или базилик — 3 веточки

Сухое белое вино — 150 г.

Сливочное масло — 3 ст. л.

Черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Сыр натрите на мелкой тёрке, зелень оборвите с веточек.

Сложите все ингредиенты в блендер и смешайте до однородности.

Рецепт и фото: свободные интернет-источники