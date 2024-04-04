Готовим сырный соус дип с зеленью
Считается, что соусы дип предназначены исключительно для обмакивания в них еды — картофеля фри, курицы в панировке или роллов. Однако приготовленный в домашних условиях сырный соус может быть использован и в ином качестве.
Ингредиенты:
Сыр — 500 г.
Свежая петрушка или базилик — 3 веточки
Сухое белое вино — 150 г.
Сливочное масло — 3 ст. л.
Черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Сыр натрите на мелкой тёрке, зелень оборвите с веточек.
Сложите все ингредиенты в блендер и смешайте до однородности.
Рецепт и фото: свободные интернет-источники