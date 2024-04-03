Россияне стали чаще интересоваться ЗОЖ-продуктами с приходом весны

Россияне готовятся к лету и вовсю налегают на редис, брокколи, листовой салат, киноа и другие ЗОЖ-продукты. Спрос на них вырос на десятки процентов, рассказали в торговых сетях. В Роспотребнадзоре такой рацион одобряют и рекомендуют к овощам обязательно добавлять мясо.

© istock

Второй год подряд в крупных торговых сетях наблюдается рост интереса потребителей к продуктам категории ЗОЖ. В 2023 году продажи этих товаров выросли на 15-20%. В этом году отдельные сети фиксируют рост продаж ЗОЖ-продуктов до 40%, рассказал "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Расширяется сама категория - помимо фруктов, орехов, овощей в нее входят протеиновые батончики, сладости с пониженным содержанием сахара, полезные снеки и суперфуды. Потребитель активнее интересуется альтернативными сладостями со сниженным содержанием сахара и диетическим профилем, что также стимулирует рост продаж ЗОЖ-продуктов", - говорит он.

Так, в "Ашане" среди овощей в топе продаж марта традиционно оказались картофель, морковь, капуста, лук и огурцы. В прошлом году стремительно росли продажи авокадо, в этом - редиса (плюс 219% в килограммах по сравнению с февралем). Увеличился спрос на кабачки (плюс 116%), брокколи (плюс 69%) и томаты черри (плюс 32%).

Из фруктов стали чаще выбирать сливы (плюс 160%), клубнику (плюс 85%) и груши (плюс 28%). Впрочем, любимым фруктом россиян остается банан. Из экзотических фруктов наибольший рост показали питахайя (плюс 271%), кумкват (плюс 47%) и ананас (плюс 33%). На 17% выросли продажи листовых салатов, на четверть - микрозелени.

Абсолютным лидером среди круп остается гречка, далее идут перловка, пшено и манная крупа. Также в марте больше покупали киноа (плюс 18%), чечевицу (плюс 15%) и кускус (плюс 11%).

В "Ленте" говорят, что основной драйвер - увеличение спроса на полезные снэки (батончики, печенье, хлебцы и так далее), при этом остальные категории также показывают рост.

Эксперты Роспотребнадзора считают, что изнурять себя диетами весной не стоит - организм и так испытывает гиповитаминозный стресс, питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Так, овощи и фрукты обязательно должны входить в ежедневный рацион. Хотя к весне в них остается меньше витаминов, там есть много клетчатки. Весной не стоит придерживаться вегетарианства. Не реже трех-четырех раз в неделю организму нужны мясо и продукты животного происхождения. А вот потребление кофе и алкоголя следует ограничить. Вместо этого лучше пить морсы, компоты из замороженных ягод и фруктов или зеленый чай.