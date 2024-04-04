Почему нельзя повторно замораживать мясо и рыбу

Новый российский сенсор покажет, замораживали ли повторно мясные и рыбные изделия и насколько они свежие — если продукт испорчен, сенсор поменяет цвет. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, почему опасно повторно замораживать продукты.

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По ее словам, повторно заморозить мясо или рыбу можно — но только в случае, если продукты недолго пролежали в теплом помещении.

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— Если продукты полежали минимальное количество времени при комнатной температуре, а потом их передумали готовить и заморозили снова, то ничего страшного не произойдет. Важно быть уверенными, что продукт не успел испортиться, тогда его можно смело заморозить повторно, — сказала она.

Диетолог отметила, что в некоторых случаях повторно замораживать мясо и рыбу опасно, потому что потом такими продуктами можно сильно отравиться.

— Если мясные или рыбные изделия пролежали перед повторной заморозкой долго в тепле, то это чревато развитием патогенных бактерий. Они не погибнут при повторной заморозке. Напомню, что отравление рыбой и протухшим мясом может быть смертельно опасно, — предупредила Соломатина.

Кроме того, если мясо и рыбу повторно заморозить, то их питательная ценность будет снижена, заверила эксперт.

— При размораживании эти продукты питания выделяют сок, с которым выходят витамины и макро- и микроэлементы. После второго размораживания рыба и мясо не будут сочными и полезными. Кроме того, они потеряют свои вкусовые свойства, — сообщила собеседница «ВМ».

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