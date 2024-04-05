Врач: правильное нагревание еды в микроволновке не навредит здоровью

Нагревание еды в микроволновой печи не принесет вреда для здоровья человека, если использовать технику с учетом рекомендаций производителя. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

«Соответственно, некорректное использование микроволновки или неправильная установка времени, или неправильный выбор типа нагрева может привести к проблемам. Нагревание некоторых продуктов в микроволновке действительно может вызывать химические реакции, которые могут быть <...> вредными для здоровья», — сказала эксперт.

По ее словам, при неправильном нагревании еды в ней могут разрушаться витамины и некоторые микроэлементы. В качестве альтернативного способа Лазуренко предложила разогревать пищу в кастрюле или сковороде с добавлением воды.

Профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков до этого говорил, что микроволновая печь не оказывает негативного влияния на здоровье людей, если пользоваться ей по инструкции, потому что ее излучение вовне, по интенсивности сопоставимо с тем, которое используется в домашней сети Wi-Fi.