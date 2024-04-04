Когда надоели привычные блюда: готовим итальянскую фриттату со спагетти

Ломаете голову, что приготовить на ужин? Тогда упростим вам задачу.

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К примеру, можно порадовать себя омлетом с макаронами и сыром по российскому рецепту или же приготовить более изысканное (но по сути мало чем отличающееся) итальянское блюдо фриттату.

Ингредиенты:

Спагетти — 350 г.

Сыр — 50 г.

Яйцо — 5 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Молоко — 100 мл.

Раст. масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Процесс приготовления: