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Когда надоели привычные блюда! Готовим итальянскую фриттату со спагетти

Ломаете голову, что приготовить на ужин? Тогда упростим вам задачу.

Когда надоели привычные блюда: готовим итальянскую фриттату со спагетти
© Eva.ru

К примеру, можно порадовать себя омлетом с макаронами и сыром по российскому рецепту или же приготовить более изысканное (но по сути мало чем отличающееся) итальянское блюдо фриттату.

Ингредиенты:

  • Спагетти — 350 г.
  • Сыр — 50 г.
  • Яйцо — 5 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Молоко — 100 мл.
  • Раст. масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Спагетти отварите до состояния al dente в слегка подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и слегка остудите.
  • Пармезан натрите на мелкой тёрке. Зубчик чеснока раздавите ножом.
  • Яйца взбейте венчиком сначала с щепоткой соли, а после — с молоком и пармезаном. Смешайте со спагетти.
  • В сковороду налейте масло и добавьте чеснок. Подогрейте на среднем огне до появления аромата. После выбросьте чеснок, он больше не понадобится.
  • Увеличьте огонь. Выложите спагетти в сковороду и разровняйте лопаткой. Убавьте огонь до умеренного и накройте сковороду крышкой, оставьте примерно на 15 минут.
  • Аккуратно переверните фриттату и готовьте без крышки еще 5–7 минут.
Еда