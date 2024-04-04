Когда надоели привычные блюда! Готовим итальянскую фриттату со спагетти
Ломаете голову, что приготовить на ужин? Тогда упростим вам задачу.
К примеру, можно порадовать себя омлетом с макаронами и сыром по российскому рецепту или же приготовить более изысканное (но по сути мало чем отличающееся) итальянское блюдо фриттату.
Ингредиенты:
- Спагетти — 350 г.
- Сыр — 50 г.
- Яйцо — 5 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Молоко — 100 мл.
- Раст. масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Спагетти отварите до состояния al dente в слегка подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и слегка остудите.
- Пармезан натрите на мелкой тёрке. Зубчик чеснока раздавите ножом.
- Яйца взбейте венчиком сначала с щепоткой соли, а после — с молоком и пармезаном. Смешайте со спагетти.
- В сковороду налейте масло и добавьте чеснок. Подогрейте на среднем огне до появления аромата. После выбросьте чеснок, он больше не понадобится.
- Увеличьте огонь. Выложите спагетти в сковороду и разровняйте лопаткой. Убавьте огонь до умеренного и накройте сковороду крышкой, оставьте примерно на 15 минут.
- Аккуратно переверните фриттату и готовьте без крышки еще 5–7 минут.