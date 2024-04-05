Не все супы одинаково полезны: диетолог сообщила, что исключить из рациона

Медики рассказали, какие супы стоит исключить из рациона. Делать это нужно при ряде заболеваний.

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Так, супы на наваристых жирных бульонах не нужно употреблять людям с хроническими заболеваниями, отметила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Супы – традиционное для нас блюдо. Благодаря относительно большому содержанию жидкости, супы хорошо усваиваются, быстрее вызывают чувство насыщения. Однако не все супы одинаково полезны. Насколько полезным будет то или иное блюдо, зависит от ингредиентов и способа его приготовления. Предпочтение в рационе следует отдавать супам, приготовленным на овощных отварах, их еще называют вегетарианскими», - цитирует диетолога РИА Новости.

По словам Стародубовой, блюда на наваристых жирных бульонах, а также с использованием различных колбасных изделий, копченостей, солений и маринованных продуктов, лучше есть пореже или вовсе исключить из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. «Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и (при) подагре», - подчеркнула эксперт.

Однако, если противопоказаний нет, то ради разнообразия можно приготовить суп и на бульоне, но лучше использовать для этого диетические сорта мяса и птицы - кролика, индейку, цыпленка.