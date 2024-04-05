Что будет, если повторно заморозить рыбу или мясо

Если после размораживания мясо или рыбу снова заморозить, они будут уже не такими полезными, сочными и вкусными. Но это не единственная проблема повторной заморозки. В некоторых случаях она сделает продукты по-настоящему опасными, предупредила диетолог Елена Соломатина.

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Что будет, если заморозить рыбу и мясо повторно

Иногда бывает: решили приготовить мясное или рыбное блюдо, разморозили продукты, а потом передумали и снова положили их в морозильную камеру. Делать так можно только в одном случае — если продукты недолго лежали в тепле и вы уверены, что они не успели испортиться, сказала диетолог.

А вот если рыба или мясо перед повторной заморозкой долго находились в тёплом помещении, в них могли появиться патогенные бактерии. Они не погибнут, если продукты снова поместить в морозилку, предупредила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

В таком случае повторная заморозка опасна — можно сильно отравиться. Иногда отравление несвежей рыбой или протухшим мясом может быть смертельно опасным, отметила диетолог.

Как правильно разморозить рыбу дома

Замороженная рыба лучше охлаждённой, рассказал специалист рыбодобывающей промышленности и ресторатор Ян Дмитренко. Всё потому, что до крупных городов охлаждённая рыба и морепродукты могут доехать «живыми» только в единичных случаях. Поэтому то, что лежит в крупных магазинах столиц, чаще всего просто размороженные продукты.

Зато если рыбу заморозили по технологии судовой шоковой заморозки, шанс получить на столе вкусный и полезный продукт гораздо выше, отмечал эксперт. Главное — правильно размораживать морепродукты.

Сделать это в домашних условиях можно лишь одним способом — оставить рыбу или креветки в нижней части холодильника для естественного оттаивания. В микроволновке, горячей воде или при комнатной температуре можно потерять плотность и сочность рыбы.