Стало известно о безопасной норме цельнозернового хлеба

Людям, которые заняты физическим трудом, в день можно съедать до 300–350 г цельнозернового хлеба, рассказала «360» эксперт Роскачества Наталья Завьялова. По ее словам, тем, кто занят умственным трудом, лучше снизить количество этого продукта до 150 г, чтобы не набрать лишний вес.

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Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, все время сидите за компьютером, в день достаточно 150 г хлеба, не больше. Иначе вы начнете толстеть, — объяснила эксперт.

Хлеб, в составе которого есть как минимум три вида зерна, называют мультизерновым, уточнила специалист. Цельнозерновым считается тот, который состоит не менее чем из двух видов.

Такой хлеб обязательно должен быть в рационе человека, поскольку в нем есть сложные углеводы, добавила Завьялова. Эти углеводы способствуют стабильной работе мозга и необходимы для хороших нейронных связей. Лучше сбалансировать свой рацион питания, а не полностью исключать из него этот продукт.