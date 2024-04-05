Названы самые любимые супы россиян: это не борщ и не солянка

Названы самые популярные у россиян супы. Данные, полученные в результате опроса, приводит компания «Автоматизация Торговли и Логистики» (АТОЛ) к Международному дню супа.

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«Доля покупок лапши за 2023-2024 годы составила 19 %. На втором месте по количеству покупок – гороховый суп (17 %), на третьем – куриный (16,5 %)», – говорится в сообщении.

Речь идет о супе-лапша. Далее в рейтинге расположились грибной суп, борщ, крем-суп из шампиньонов, харчо и вьетнамский фо-бо (от 5 % до 8 %). Традиционные супы солянка, рассольник и щи занимают в рейтинге места с девятого по одиннадцатое. Информацию об этом публикует телеграм-канал «Кровавая барыня».