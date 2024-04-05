Названа диета, которая помогает сохранить умственное здоровье

Новая публикация Геронтологического общества Америки исследует варианты питания, которые, доказано улучшают когнитивные функции и снижают риск деменции у пожилых людей.

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Авторы пришли к выводу, что лучшими являются три плана питания: средиземноморская диета, сформированная на ее основе диета DASH и диета MIND – компиляция двух последних. Все они фокусируются на потреблении овощей (особенно зеленых листовых), орехов, ягод, бобов, цельнозерновых продуктов, рыбы, птицы и оливкового масла первого отжима, ограничивая или исключая при этом красное мясо, мясные полуфабрикаты, сливочное масло и маргарин, обычный сыр, выпечку, сладости, жареное.

Было обнаружено, что люди, придерживающиеся такого режима, с точки зрения когнитивных способностей моложе на 7,5 лет своих сверстников, которые не склонны к здоровому питанию.

В идеале люди должны получать все необходимые питательные вещества из своего рациона. Однако риск недостаточного потребления витаминов и минералов увеличивается с возрастом, и некоторым может быть полезно потребление обогащенных продуктов питания и/или пищевых добавок. Авторы отмечают, это, в любом случае, должен назначать квалифицированный врач после соответствующих анализов. А вот изменить свою систему питания, чтобы дольше оставаться в здравом уме, может каждый в любое время.