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Простой и полезный гоголь-моголь! Готовим коктейль по советскому рецепту

Что такое гоголь-моголь знают все. Но знаете ли вы, что он включает в себя почти все витамины группы В, D, богат минералами, аминокислотами, биотином? Этот коктейль рекомендуют детям, пожилым людям и даже беременным.

Простой и полезный гоголь-моголь: готовим коктейль по советскому рецепту
© Eva.ru

Рассказываем, как его приготовить.

Ингредиенты:

  • Желтки — 4 шт.
  • Сахар — 4 ч. л.
  • Мед — 2 ч. л.
  • Корица — по вкусу
  • Ром по желанию

Процесс приготовления:

  1. Соедините желтки, сахар и мёд. Взбивайте миксером или венчиком до увеличения в объёме и посветления.
  2. Перелейте в стаканы или креманки. По желанию посыпьте корицей или вмешайте немного рома.
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