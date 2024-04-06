Простой и полезный гоголь-моголь! Готовим коктейль по советскому рецепту
Что такое гоголь-моголь знают все. Но знаете ли вы, что он включает в себя почти все витамины группы В, D, богат минералами, аминокислотами, биотином? Этот коктейль рекомендуют детям, пожилым людям и даже беременным.
Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Желтки — 4 шт.
- Сахар — 4 ч. л.
- Мед — 2 ч. л.
- Корица — по вкусу
- Ром по желанию
Процесс приготовления:
- Соедините желтки, сахар и мёд. Взбивайте миксером или венчиком до увеличения в объёме и посветления.
- Перелейте в стаканы или креманки. По желанию посыпьте корицей или вмешайте немного рома.