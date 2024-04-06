Простой и полезный гоголь-моголь! Готовим коктейль по советскому рецепту

Что такое гоголь-моголь знают все. Но знаете ли вы, что он включает в себя почти все витамины группы В, D, богат минералами, аминокислотами, биотином? Этот коктейль рекомендуют детям, пожилым людям и даже беременным.

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Рассказываем, как его приготовить.

Ингредиенты:

Желтки — 4 шт.

Сахар — 4 ч. л.

Мед — 2 ч. л.

Корица — по вкусу

Ром по желанию

Процесс приготовления: