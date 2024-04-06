Клубничный сезон начался. Как выбрать самые сочные и вкусные ягоды
В идеале ягоды должны быть однородного яркого цвета. Также нужно обращать внимание на упаковку — она должна быть деревянной, картонной либо пластиковой, объяснил глава минсельхоза Подмосковья Владислав Мурашов.
Самая вкусная и сочная клубника, по словам производителей, — та, что выращена максимально близко к месту потребления.
Откуда привозят клубнику
На подмосковных рынках первой появилась турецкая клубника. А в конце апреля начнут продавать уже ягоды из южных регионов России.
Сезон подмосковной ягоды начнётся в июне, рассказал Мурашов «Москве 24».
Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий подчеркнула, что самая сочная клубника — это выращенная неподалёку от места потребления. То есть в Москве это подмосковные ягоды, а их и придётся ждать до лета.
Как выбрать спелую клубнику
Ранее «Секрет» перечислил правила выбора спелой и вкусной клубники.
- Запах. Хорошая спелая клубника пахнет так, что заметно ещё на подходе к прилавку.
- Цвет. Она должна быть ярко-красного цвета, без светлых пятен. Белый цвет — признак неспелой, а тёмный — переспелой ягоды, которая уже начинает подгнивать.
- Хвостик и листья должны быть зелёными и сочными. Это значит, что ягоды долго не лежали после сбора.
- Чёрные точки на клубнике должны быть немного углублены в плод, это говорит об оптимальной спелости. Если они на поверхности или выпуклые, то ягода, вероятно, не дозрела.
- Размер клубники не влияет на её зрелость или количество использованных удобрений. При этом чем мельче ягода, тем больше в ней витаминов.
Как и многие другие ягоды, клубника полезна для организма. В ней содержатся вещества, способные даже предотвратить диабет и онкологию, отмечает врач и нутрициолог Ольга Гончаренко. Подробнее о свойствах клубники читайте здесь.
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