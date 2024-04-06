Как выбрать самые сочные и вкусные ягоды

В идеале ягоды должны быть однородного яркого цвета. Также нужно обращать внимание на упаковку — она должна быть деревянной, картонной либо пластиковой, объяснил глава минсельхоза Подмосковья Владислав Мурашов.

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Самая вкусная и сочная клубника, по словам производителей, — та, что выращена максимально близко к месту потребления.

Откуда привозят клубнику

На подмосковных рынках первой появилась турецкая клубника. А в конце апреля начнут продавать уже ягоды из южных регионов России.

Сезон подмосковной ягоды начнётся в июне, рассказал Мурашов «Москве 24».

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий подчеркнула, что самая сочная клубника — это выращенная неподалёку от места потребления. То есть в Москве это подмосковные ягоды, а их и придётся ждать до лета.

Как выбрать спелую клубнику

Ранее «Секрет» перечислил правила выбора спелой и вкусной клубники.

Запах. Хорошая спелая клубника пахнет так, что заметно ещё на подходе к прилавку. Цвет. Она должна быть ярко-красного цвета, без светлых пятен. Белый цвет — признак неспелой, а тёмный — переспелой ягоды, которая уже начинает подгнивать. Хвостик и листья должны быть зелёными и сочными. Это значит, что ягоды долго не лежали после сбора. Чёрные точки на клубнике должны быть немного углублены в плод, это говорит об оптимальной спелости. Если они на поверхности или выпуклые, то ягода, вероятно, не дозрела. Размер клубники не влияет на её зрелость или количество использованных удобрений. При этом чем мельче ягода, тем больше в ней витаминов.

Как и многие другие ягоды, клубника полезна для организма. В ней содержатся вещества, способные даже предотвратить диабет и онкологию, отмечает врач и нутрициолог Ольга Гончаренко. Подробнее о свойствах клубники читайте здесь.

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