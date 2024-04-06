Блинный торт с вишней: утилизируем заморозку красиво!

Блинный торт — это всегда красиво, сытно и вкусно. Если вы любите такой десерт, предлагаем отличный вариант, для которого пригодятся замороженные ягоды.

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Ингредиенты (на диаметр 18 см):

Основа:

Любые блины по вашему любимому рецепту

Для прослойки:

Творожный сыр или мягкий творог — 300 г

Сметана — 300 г

Сахар — 120 г

Ванильный сахар — 10 г

Яйца — 4 шт

Кукурузный крахмал — 20 г

Цедра лимона — 1 ч.л.

Кокосовая стружка по желанию

Для верхнего слоя:

Вишня замороженная — 250 г

Сахар — 50-70 г

Желатин — 5 г

Холодная вода — 30 мл

Процесс приготовления: