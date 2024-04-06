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Блинный торт с вишней: утилизируем заморозку красиво!

Блинный торт — это всегда красиво, сытно и вкусно. Если вы любите такой десерт, предлагаем отличный вариант, для которого пригодятся замороженные ягоды.

Блинный торт с вишней: утилизируем заморозку красиво!
© свободные интернет-источники

Ингредиенты (на диаметр 18 см):

Основа:

Любые блины по вашему любимому рецепту

Для прослойки:

  • Творожный сыр или мягкий творог — 300 г
  • Сметана — 300 г
  • Сахар — 120 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Яйца — 4 шт
  • Кукурузный крахмал — 20 г
  • Цедра лимона — 1 ч.л.
  • Кокосовая стружка по желанию

Для верхнего слоя:

  • Вишня замороженная — 250 г
  • Сахар — 50-70 г
  • Желатин — 5 г
  • Холодная вода — 30 мл

Процесс приготовления:

  1. В чаше блендера взбить все ингредиенты для прослойки.
  2. В форме нужного вам размера (лучше всего в кольце) собирать торт, чередуя блины с заливкой. Последний слой — творожный.
  3. Выпекать в разогретой до 180С духовке 30 минут. Остудить.
  4. Для декора желатин залить водой, оставить на набухание.
  5. Вишню с сахаром готовить до растворения сахара.
  6. Добавить набухший желатин в горячую вишню, и перемешать до растворения.
  7. Остудить до комнатной температуры.
  8. Залить ровным слоем на торт и убрать в холодильник на 4-6 часов.
Еда