Блинный торт с вишней: утилизируем заморозку красиво!
Блинный торт — это всегда красиво, сытно и вкусно. Если вы любите такой десерт, предлагаем отличный вариант, для которого пригодятся замороженные ягоды.
Ингредиенты (на диаметр 18 см):
Основа:
Любые блины по вашему любимому рецепту
Для прослойки:
- Творожный сыр или мягкий творог — 300 г
- Сметана — 300 г
- Сахар — 120 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Яйца — 4 шт
- Кукурузный крахмал — 20 г
- Цедра лимона — 1 ч.л.
- Кокосовая стружка по желанию
Для верхнего слоя:
- Вишня замороженная — 250 г
- Сахар — 50-70 г
- Желатин — 5 г
- Холодная вода — 30 мл
Процесс приготовления:
- В чаше блендера взбить все ингредиенты для прослойки.
- В форме нужного вам размера (лучше всего в кольце) собирать торт, чередуя блины с заливкой. Последний слой — творожный.
- Выпекать в разогретой до 180С духовке 30 минут. Остудить.
- Для декора желатин залить водой, оставить на набухание.
- Вишню с сахаром готовить до растворения сахара.
- Добавить набухший желатин в горячую вишню, и перемешать до растворения.
- Остудить до комнатной температуры.
- Залить ровным слоем на торт и убрать в холодильник на 4-6 часов.