Названы диетические продукты, от которых на самом деле толстеют

Некоторые продукты из списка ЗОЖ не так просты, как кажутся. Если не контролировать их количество в рационе, можно запросто набрать лишние кило. Всё потому, что в них слишком много калорий. Какие условно диетические продукты стоит ограничивать, чтобы не поправляться, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Губарева.

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От каких диетических продуктов толстеют

Продукты, к которым у диетологов есть вопросы, это:

- орехи и семечки;

- растительные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое, тыквенное и т. д.);

- авокадо.

В них полно полезных жиров, но и калорий тоже немало, отметила Губарева в беседе с «Газетой.Ru». Чтобы на растолстеть на ЗОЖ-меню, количество этих продуктов нужно контролировать.

Сколько полезных продуктов есть, чтобы не потолстеть

Эндокринолог посоветовала не есть в день больше трёх столовых ложек растительного масла, трёх половинок небольшого авокадо и одной горсти орехов и семечек.

Чем вредно авокадо

Авокадо стало настоящим хитом у всех, кто придерживается правильного питания. Однако этот фрукт не всегда полезен для здоровья, предупреждает врач-гастроэнтеролог, диетолог Шафаг Садыгова.

Помимо калорийности у авокадо есть и другие неполезные свойства. Например, оно может вызывать аллергические реакции. Есть две формы аллергии на авокадо: - связанная с реакцией на пыльцу деревьев. Она проявляется зудом и воспалением во рту и горле в течение часа после употребления авокадо; - латексно-фруктовый синдром, который проявляется крапивницей, рвотой и болями в животе. Возможны и угрожающие жизни состояния.

Кроме того, есть данные, что авокадо может взаимодействовать с некоторыми препаратами. Например, с варфарином, который разжижает кровь.