Эндокринолог: к сыру лучше относиться как к десерту

Сыр является неплохим источником белка, но объем пользы зависит от сорта - лучше воспринимать этот продукт как десерт и выбирать нежирные сорта, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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По словам Павловой, сыр достаточно калориен и содержит много скрытой соли, поэтому на него нельзя налегать.

"Лучше воспринимать этот продукт как десерт. Например, пармезан. Его же не едят кусками, а тоненько трут и посыпают блюда или едят маленькой ложечкой. Переедание пармезана чревато последствиями, потому что он содержит почти 17 тысяч конечных продуктов гликирования. Организм способен справиться лишь с 15 тысячами", - пояснила Павлова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, наименее калорийный и безопасный сыр, который похож на творог. Такой сыр эксперт посоветовала добавлять к низкобелковой пище, например, диетическому йогурту, "чтобы было полезнее".

Также Павлова отметила, что сыр это "не про насыщение, а про вкус и удовольствие", есть его кусками она назвала плохой идеей. Тогда как ломтик сыра за завтраком поможет организму получить свою долю белка, заключила эксперт.

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