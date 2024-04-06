Правда о ртути в консервах из тунца: безопасны ли они для здоровья

Помните салаты, в которые круто идет консервированная рыба типа тунца? Они вкусные, их легко и быстро готовить и они (по крайней мере, кажутся) легкими, если не добавлять в них майонез. Да и сэндвичи с такой рыбой куда как хороши.

Но консервированный тунец — это еще и универсальный продукт, о котором, к сожалению, ходит много ложной информации во всем мире. От опасений по поводу питательности и экологичности до беспокойства по поводу качества и безопасности — вы наверняка уже слышали одну (или несколько) из этих историй о тунце из банки.

«Даже если вы не задумываетесь о консервах, кажется, нет конца спорам вокруг тунца, и понятные опасения по поводу отравления ртутью. А еще вспомним про слухи о болезнях, передающихся через пищу, а также токсинах и химических веществах — все это может заставить забеспокоиться даже самого смелого повара. Не говоря уже о трепетных матерях семейства», — объясняет нутрициолог Елизавета Девяткова.

Миф: консервированный тунец менее питателен

Распространенное заблуждение, касающееся почти всех консервированных продуктов. Употребление рыбы в пищу приносит огромную пользу.

«Консервированный тунец может содержать больше жирной кислоты омега−3, которая имеет решающее значение для здоровья мозга и глаз», — говорит Елизавета.

Миф: в консервированный тунец добавлены консерванты и химикаты

Стародавний миф гласит, что все банки наполнены химикатами и консервантами, которые сохраняют свежесть обработанных продуктов.

«Проблема здесь кроется в непонимании фактического процесса упаковки продуктов и используемых добавок — особенно в том, как производится консервированный тунец. Когда рыбаки ловят тунца для консервирования, независимо от его вида, его сначала хранят в холоде, пока не придет время готовить. Рыбу предварительно варят, чтобы удалить ненужные жиры, а затем удаляют кожу и кости из мякоти перед консервированием. Переработчики упаковывают тунца в банки вместе с консервирующей жидкостью, обычно бульоном, водой или маслом, и любыми приправами, например солью. Крышки банок герметично закрываются, чтобы предотвратить протекание, а затем нагреваются до температуры не менее 100 градусов. Это уничтожает болезнетворные бактерии», — уверяет Елизавета. Процесс консервирования существует уже несколько веков, и многие домашние повара до сих пор используют подобный метод.

Миф: консервированный тунец содержит больше ртути

Ртуть в рыбе — это вовсе никакой не миф, и об этом нужно знать. Но в случае с консервированным тунцом риски снижаются до минимума. Вся рыба, которая идет в консервы, проходит жесточайший контроль качества, это чисто технологический процесс, которого не может избежать ни один производитель. А вот где была выловлена рыба, которая продается в магазине, и сколько в ней ртути — вопрос, на который часто нет ответа, поскольку в цепочке поставщиков замороженной и свежей рыбы слишком много неизвестных факторов.

Миф: тунец повышает уровень холестерина

Консервы получили плохую репутацию из-за чрезмерной переработки и содержания дополнительных ингредиентов, таких как сахар и избыток жира. Однако консервированный тунец занимает одно из первых мест среди продуктов, способствующих снижению уровня холестерина.

«Эксперты утверждают, что рыба — отличный способ снизить уровень холестерина. Тунец, лосось, сардины и сельдь, являются одними из лучших, поскольку они содержат ценные питательные вещества и большое количество омега−3 жирных кислот», — добавляет нутрициолог.

Миф: консервированный тунец может вызвать пищевое отравление

В случае с рыбными консервами наиболее распространено одно заболевание — ботулизм. Консервы с сильными вмятинами, выпуклыми крышками и/или боками, а также с признаками ржавчины могут свидетельствовать о возможной порче. Внимательно смотрите на целостность банки в магазине и проверяйте срок годности — и в этом случае с очень хорошей вероятностью вам удастся избежать любых проблем со здоровьем.