Действенный метод: благодаря этому трюку вареные яйца хранятся дольше

Если вы хотите сэкономить время утром, можно приготовить яйца заранее, с вечера. Чтобы они не оказали вред на здоровье, их необходимо правильно хранить, ведь яйца чутко реагируют на перепад температур, отмечают эксперты.

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Чаще всего после варки яйца сразу же погружают в холодную воду. Но резкая разница температур может привести к появлению небольших трещин в скорлупе и проникновению микроорганизмов. Это сокращает срок хранения яиц, сваренных вкрутую.

Без резких перепадов температур срок хранения варёных яиц составляет две недели. Если же на скорлупе есть повреждения, их необходимо немедленно охладить и съесть.

Сырые яйца между тем лучше хранить в холодильнике: не в дверце, а на полке в оригинальной упаковке.