Постные десерты: вкусные и простые рецепты
Великий пост — отличный повод сесть на диету и привести себя в форму перед летом. Но это не значит, что нужно отказываться от сладкого. Предлагаем вам рецепты десертов, которые и вас порадуют, и фигуре не навредят.
Медово-ягодное печенье
Что нам понадобится:
- Пшеничные или ржаные сухари — 300 г.
- Мука — 60 г.
- Орехи — 250 г.
- Мед — 150 г.
- Сушеные ягоды — 70 г.
- Тыквенные семечки — 50–70 г.
Как готовим:
Блендером измельчите ягоду, орехи и сухари. Смешайте ингредиенты с мукой. Растопите мед. добавьте в него сухую смесь и семечки, перемешайте до однородности и немного проварите до загустения. Снимите с огня и немного остудите. Замесите тесто и раскатайте его в пласт толщиной 5–7 мм. Формочками вырежьте печенье и поставьте его в холодильник на 1 час. После этого подсушите в разогретой до 90 °С духовке, примерно 20–30 мин.
Ореховый пирог
- Мед — 150 г.
- Вода — 100 мл.
- Апельсиновый сок — 170 мл.
- Лимонный сок — 80 мл.
- Лимонная цедра по вкусу.
- Корица — 10 г.
- Финики — 500 г.
- Курага — 500 г.
- Сушеная вишня — 200 г.
- Чернослив — 200 г.
- Орехи по вкусу — 350 г.
- Мука — 150 г.
Как готовим:
Смешайте мед, воду, сок с цедрой и доведите до кипения. Варите до сиропообразной консистенции. Финики, курагу, чернослив разрежьте на 2–3 части, орехи нарежьте крупно. Смешайте сухофрукты и орехи и залейте сиропом. Добавьте муку и замесите тесто. После этого выложите его в форму и выпекайте при 170 °С 8 минут.
Запеканка из яблок с мюсли
Что нам понадобится:
- Яблоки — 1,4 кг.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Крахмал — 2 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Сливочное масло — 110 г.
- Мед — 2,5 ст. л.
- Мука — ½ ст.
- Геркулес — 2 ст.
- Миндаль — 60 г.
- Кокосовая стружка — 60 г.
- Соль по вкусу.
Как готовим:
Очистите и порежьте яблоки на небольшие кусочки. Смешайте их с лимонным соком, сахаром, крахмалом, корицей и щепоткой соли. Перемешайте и выложите ровным слоем в форму. Затем растопите сливочное масло с медом. Добавьте муку, геркулес, миндаль, кокос и щепотку соли. Перемешайте и выложите массу на яблоки. Выпекайте в духовке при 200 °С 45—55 минут. Чтобы верхний слой не подгорел, можно накрыть фольгой.