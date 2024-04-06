Постные десерты: вкусные и простые рецепты

Великий пост — отличный повод сесть на диету и привести себя в форму перед летом. Но это не значит, что нужно отказываться от сладкого. Предлагаем вам рецепты десертов, которые и вас порадуют, и фигуре не навредят.

Медово-ягодное печенье

Что нам понадобится:

- Пшеничные или ржаные сухари — 300 г.

- Мука — 60 г.

- Орехи — 250 г.

- Мед — 150 г.

- Сушеные ягоды — 70 г.

- Тыквенные семечки — 50–70 г.

Как готовим:

Блендером измельчите ягоду, орехи и сухари. Смешайте ингредиенты с мукой. Растопите мед. добавьте в него сухую смесь и семечки, перемешайте до однородности и немного проварите до загустения. Снимите с огня и немного остудите. Замесите тесто и раскатайте его в пласт толщиной 5–7 мм. Формочками вырежьте печенье и поставьте его в холодильник на 1 час. После этого подсушите в разогретой до 90 °С духовке, примерно 20–30 мин.

Ореховый пирог

- Мед — 150 г.

- Вода — 100 мл.

- Апельсиновый сок — 170 мл.

- Лимонный сок — 80 мл.

- Лимонная цедра по вкусу.

- Корица — 10 г.

- Финики — 500 г.

- Курага — 500 г.

- Сушеная вишня — 200 г.

- Чернослив — 200 г.

- Орехи по вкусу — 350 г.

- Мука — 150 г.

Как готовим:

Смешайте мед, воду, сок с цедрой и доведите до кипения. Варите до сиропообразной консистенции. Финики, курагу, чернослив разрежьте на 2–3 части, орехи нарежьте крупно. Смешайте сухофрукты и орехи и залейте сиропом. Добавьте муку и замесите тесто. После этого выложите его в форму и выпекайте при 170 °С 8 минут.

Запеканка из яблок с мюсли

Что нам понадобится:

- Яблоки — 1,4 кг.

- Лимонный сок — 2 ст. л.

- Сахар — 3 ст. л.

- Крахмал — 2 ст. л.

- Корица — 1 ч. л.

- Сливочное масло — 110 г.

- Мед — 2,5 ст. л.

- Мука — ½ ст.

- Геркулес — 2 ст.

- Миндаль — 60 г.

- Кокосовая стружка — 60 г.

- Соль по вкусу.

Как готовим:

Очистите и порежьте яблоки на небольшие кусочки. Смешайте их с лимонным соком, сахаром, крахмалом, корицей и щепоткой соли. Перемешайте и выложите ровным слоем в форму. Затем растопите сливочное масло с медом. Добавьте муку, геркулес, миндаль, кокос и щепотку соли. Перемешайте и выложите массу на яблоки. Выпекайте в духовке при 200 °С 45—55 минут. Чтобы верхний слой не подгорел, можно накрыть фольгой.