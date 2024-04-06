Нутрициолог заявил, что яблоки снижают уровень холестерина

В разговоре с NEWS.ru нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов подчеркнул, что яблоки обладают уникальными свойствами, включая защиту от рака толстой кишки. Этот фрукт содержит пектин, который благоприятно влияет на состав микрофлоры кишечника.

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По данным NEWS.ru, яблоки богаты растворимой клетчаткой, которая не только улучшает состояние микрофлоры кишечника, но и помогает предотвратить рак толстой кишки.

В этом фрукте также присутствуют полифенолы - растительные соединения, способствующие снижению воспалений. Нутрициолог отметил, что яблоки содержат кверцетин и флавоноиды, которые благотворно влияют на работу лёгких и снижают аллергические реакции.