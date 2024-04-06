Нутрициолог заявил, что яблоки снижают уровень холестерина
В разговоре с NEWS.ru нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов подчеркнул, что яблоки обладают уникальными свойствами, включая защиту от рака толстой кишки. Этот фрукт содержит пектин, который благоприятно влияет на состав микрофлоры кишечника.
По данным NEWS.ru, яблоки богаты растворимой клетчаткой, которая не только улучшает состояние микрофлоры кишечника, но и помогает предотвратить рак толстой кишки.
В этом фрукте также присутствуют полифенолы - растительные соединения, способствующие снижению воспалений. Нутрициолог отметил, что яблоки содержат кверцетин и флавоноиды, которые благотворно влияют на работу лёгких и снижают аллергические реакции.