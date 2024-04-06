«Самые депрессивные продукты»: какая еда может сильно испортить настроение

Врачи из США назвали ряд продуктов, которые негативно влияют на наше настроение. Более того, их регулярное потребление способно ввести человека в депрессию. Интересно, что речь идет не только о полуфабрикатах и фаст-фуде — натуральные продукты также вполне способны сильно испортить настроение.

Красное мясо

Казалось бы, абсолютно натуральное и очень полезное красное мясо не может быть вредным. Может — утверждают американские диетологи. Дело в том, что из-за высокого содержания белка оно очень долго переваривается в организме. При этом выделяются токсины, способные ухудшить настроение и даже усилить симптомы депрессии. Вместо красного мяса рекомендуется увеличить потребление рыбы, орехов и других источников омега-3 жирных кислот, которые считаются полезными для нервной системы и могут принести радость и позитив.

Алкоголь — не лекарство

Еще одним продуктом, который может негативно влиять на настроение, является алкоголь. Многие люди обращаются к спиртному в попытке снять стресс, забыться и развеселиться, однако это ложные надежды. Алкоголь является депрессантом, который может подавлять нервную систему и усиливать симптомы депрессии. Кроме того, алкоголь может влиять на качество сна, что также может негативно сказаться на настроении. Да и вообще употребление алкоголя крайне негативно сказывается на всех сферах человеческого здоровья.

Фаст-фуду — нет

Пища, богатая трансжирами, также не лучший выбор, если вы хотите чувствовать себя легко и радостно. Трансжиры обычно содержатся в быстрых продуктах питания: фаст-фуде, печенье, пирожных и других сладостях. Исследования показывают, что потребление большого количества трансжиров может увеличить риск развития депрессии и других психических расстройств. Рекомендуется ограничить потребление таких продуктов и предпочитать более здоровые и натуральные альтернативы.

Недостаток витаминов

Наконец, общий недостаток определенных витаминов и минералов также может влиять на наше настроение и увеличивать риск развития депрессии. Например, недостаток витамина D, который часто наблюдается у людей, живущих в северных широтах или проводящих много времени в помещении, связан с повышенным риском депрессии. Рекомендуется обращать внимание на питание, богатое витаминами и минералами, и при необходимости принимать дополнительные витаминно-минеральные комплексы.