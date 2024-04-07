Эксперты рассказали, в чем польза сыра маасдам

В Роспотребнадзоре отметили, что название сыр получил в честь маленького городка в Голландии.

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Главные его отличия - большие глазки, сладковато-ореховый вкус и мало соли. Так, дырочки появляются в нем с помощью особой закваски.

Сам продукт жирный, однако в этом его польза. Особые кислоты снижают риск развития диабета 2-го типа, а цинк укрепляет иммунитет. Также в маасдаме много витаминов группы В.

Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФБГУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина рассказала:

- Память - одна из важных функций мозга. Она активно развивается в школьном возрасте, а с возрастом ухудшается. Для поддержки этой функции мозгу нужны витамины группы В. Особенно витамин В12 - он поддерживает работу нервной системы и помогает передавать сигналы мозгу. Поэтому сыр особенно полезен для детей и пожилых людей.

По словам эксперта Роспотребнадзора Екатерины Головковой, сыром маасдам считается, только если на 100 % состоит из молочных жиров. Заменители молока в составе - кокосовое и пальмовое масло, соевый белок и аналоги - делают его сырным продуктом.