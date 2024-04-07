Эксперты объяснили, как есть овощи, чтобы не страдать от вздутия

Они полезны, низкокалорийны, при этом богаты питательными веществами и клетчаткой — речь о салатах. Но любовь к этому блюду готовы разделить не все: вздутие живота — одна из возможных реакций организма на овощи и салаты. Понимание причин вздутия живота после употребления салата может помочь справиться с этой проблемой и облегчить ее, пишет портал OnlyMyHealth. Для начала нужно убедиться, что вы постепенно вводите в рацион больше овощей, а не перешли на «зеленую» диету одномоментно. Дело в том, что клетчатку в кишечнике ферментируют бактерии, и если организм не успел адаптироваться к новым объемам овощей — вздутия не избежать.

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Также нужно иметь в виду, что некоторые углеводы (сбраживаемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы) могут усваиваться с трудом — здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма, но в большом количестве их содержат лук, чеснок и некоторые крестоцветные. Попробуйте временно исключить их из своих блюд, чтобы проследить за возможным эффектом.

Причинами непомерного газообразования может стать даже банальное переедание или недостаточное пережевывание пищи. Если найти «ключ» к нормальному пищеварению не вышло даже экспериментируя с ингредиентами и размером порций, обратитесь за консультацией к специалистам.