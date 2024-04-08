Диетолог рассказала, как правильно заваривать чай

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, что в процессе приготовления чая нужно обдать заварник кипятком, после этого температура воды не упадет и чай будет крепким и насыщенным.

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Также она уточнила, что на пол литра воды нужно класть 1-1,5 столовую ложку листьев, а на одну чашку — чайную ложку.

После того, как чайник заполнен кипятком на половину, требуется подождать разбухания листьев 1–2 минуты, а затем долить воду до конца, отметила врач.

— Нужно заливать кипяток, но не крутой, а чуть остывший, градусов 95–98. Настаивать листовой черный чай надо 2–3 минуты, иногда чуть больше. Это зависит от сорта чая, жесткости воды и от того, насколько крепкий чай вы любите, — посоветовала эксперт в интервью NEWS.ru.

В свою очередь доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов отметил, что нельзя запивать таблетки чаем и кофе из-за содержащихся в них танинов. Эти вещества препятствуют всасыванию препарата в кровь, передает «360».

До этого врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, что некоторым людям следует с осторожностью относиться к чаю. В зависимости от вида он обладает различными полезными свойствами.