Эндокринолог назвала неожиданные продукты для улучшения настроения

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие три продукта могут положительно повлиять на настроение. Среди них оказалась "кисломолочка".

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В беседе с журналистами кандидат медицинских наук сообщила, что продукты с пробиотиками в составе не только помогают работе кишечника, но и улучшают настроение. В этот список попали йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста, передает РИАМО.

– Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение, – сообщила эксперт.

Тананакина объяснила, что присутствие живых микроорганизмов в еде способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Это оказывает прямое влияние на выработку гормона серотонина, отвечающего за поведение, аппетит и устойчивость к стрессу. Также он влияет на сексуальное влечение.