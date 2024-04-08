Как не испортить пиццу дома: все совершают одну и ту же ошибку

Разогрев не сделает пиццу свежеиспеченной, и все же профессионалы знают, как подарить блюду «вторую жизнь». Владелец сети пиццерий и бренда замороженной пиццы Энтони Манджери поделился лайфхаками с порталом Simply Recipes. Главная ошибка, по словам эксперта, — разогрев пиццы в микроволновой печи. Отсюда и первая хитрость — если вы планируете съесть остатки в течение нескольких часов, не убирайте их в холодильник, а оставьте при комнатной температуре.

«Вы получаете два разных опыта. Корочка начинает больше походить на хлеб, а ароматы становятся более интенсивными», — объяснил эксперт.

Если без охлаждения не обошлось, лучший способ разогреть остатки — поместить их в духовку. Энтони рекомендует разогреть духовой шкаф до максимальной температуры, а ломтики пиццы поместить на фольгу и ей же накрыть — не прислоняя к начинке. Этот трюк спасет сыр от перегрева. Затем фольгу нужно снять и прогреть пиццу еще немного.