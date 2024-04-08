Названы шесть продуктов для повышения сексуального влечения

Правильное питание играет ключевую роль в улучшении сексуальной жизни, как подчеркивает Шона Уилкинсон, диетолог бренда DR.VEGAN. Продукты, улучшающие кровообращение и снижающие уровень стресса, могут значительно повысить либидо и сексуальное влечение, передает Центральная Служба Новостей.

Для повышения сексуального влечения рекомендуется включить в рацион индейку, богатую аминокислотой аргинин, улучшающую кровообращение в гениталиях. Устрицы, известные своими афродизиакальными свойствами, содержат цинк, необходимый для поддержания уровня тестостерона. Чеснок, несмотря на специфический запах, благодаря аллицину способствует улучшению кровообращения. Семена тыквы и чай из гинкго билоба также благоприятно влияют на сексуальное здоровье благодаря содержанию аргинина и улучшению кровообращения.

Однако, стоит избегать некоторых продуктов, которые могут негативно влиять на либидо. Чрезмерное употребление мяты может снизить уровни тестостерона, а излишнее потребление алкоголя, особенно красного вина, может оказать негативное влияние на сексуальную функцию.

Фастфуд и переработанные продукты, содержащие нездоровые жиры и сахара, увеличивают уровень холестерина и ухудшают кровообращение, что вредно для сексуального влечения. Выбор здоровых продуктов и исключение вредных из рациона может стать простым способом улучшения сексуального здоровья и повышения либидо, способствуя общему благополучию и удовлетворенности в сексуальной жизни.