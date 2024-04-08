Названы главные отличия зеленого лука от репчатого

Зеленый лук помогает иммунитету лучше бороться с бактериями, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, это достигается за счет содержания в продукте аллицина, которого в репчатом луке меньше, чем в зеленом.

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В молодом зеленом луке аллицина больше, чем в репчатом. После коронавирусной пандемии стали проводить эксперименты. [Они] показали, что аллицин влияет на эффективность работы иммунных клеток, — сказал врач.

Также в зеленом луке содержится витамин А, который участвует в формировании необходимого для зрения родопсина. В репчатом луке его просто нет. Помимо это зеленый лук богат кверцетином, который расширяет сосуды и снижает давление. Здесь его в 4,5 раза больше чем в репчатом.

Ранее кандидат медицинских наук главный врач медицинского центра Ольга Жоголева рассказала, что лук содержит множество биологически активных веществ, потенциально обладающих противовирусным и противобактериальным, противовоспалительным действием и даже, возможно, противоаллергическим и противоопухолевым. Для достижения при лечении положительного эффекта без негативных последствий нужна точная их концентрация, так как продукт способен вызывать раздражение кожи и слизистых, а также аллергические реакции.