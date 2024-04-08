Диетолог объяснила, почему 10 утра — идеальное время для чашки кофе
Порция кофеина действительно может взбодрить. Но когда лучше всего выпивать первую чашку кофе?
Кирстен Джексон, основательница The Food Treatment Clinic и консультант-диетолог-гастроэнтеролог, объяснила, что с утра человек сразу после пробуждения получает дозу кортизола, гормона стресса. Это помогает встать с постели и пойти на работу. Выше всего уровень кортизола обычно находится в период между 7 и 8 часами утра, а зависит это от циклов сна отдельного человека.
При этом кофеин, как и кортизол, помогает повысить уровень энергии. Лучше всего же выпивать первую чашку кофе до 10−11 утра.
Также при употреблении кофе важно учитывать его период полураспада. Чтобы полностью вывести кофеин из организма, понадобится среднем десять часов. Лучше не пейте кофе после полудня, чтобы не ухудшить сон и способность заснуть. В целом кофеин может накапливаться в организме и оказывать на человека длительное воздействие в течение дня.